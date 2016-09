Opsteker na Rio: Annemiek van Vleuten wint proloog in Lotto Belgium Tour

Door: redactie

6/09/16 - 19u10

Annemiek van Vleuten was de snelste in de proloog. © anp.

De 33-jarige Nederlandse Annemiek van Vleuten, die op de Spelen in Rio door een val in de finale naast goud greep, heeft de proloog in Lotto Belgium Tour gewonnen. Over 4,3 kilometer in de straten van Nieuwpoort was ze zeven seconden sneller dan haar landgenote Thalita de Jong. De Duitse Lisa Brennauer strandde op acht seconden de derde plaats. Beste Belgische was Lotte Kopecky met een zesde plaats. Zij moest 10 seconden toegeven op Van Vleuten.

De vierdaagse rittenkoers voor vrouwen elite gaat woensdag voort met een vlakke etappe in en rond Moorslede over 121,4 kilometer.



Uitslag proloog - 127 deelneemsters:



1. Annemiek van Vleuten (Ned) de 4,3 km in 5:24



2. Thalita de Jong (Ned) op 0:07



3. Lisa Brennauer (Dui) 0:08



4. Lucinda Brand (Ned); 5. Marianne Vos (Ned) 0:09; 6. Lotte Kopecky 0:06; 7. Mieke Kroeger (Dui) 0:12; 8. Elisa Longo Borghini (Ita); 9. Moniek Tenniglo (Ned) 0:13; 10. Emilia Fahlin (Zwe) 0:14; 11. Tiffany Cromwell (Aus) 0:16; 12. Elise Delzenne (Fra); 13. Hannah Barnes (GBr) 0:18; 14. Alexis Ryan (VSt) 0:20; 15. Emma Johansson (Zwe); 16. Christina Siggaard (Den); 17. Camila Mollebro (Den) 0:22; 18. Alice Barnes (GBr) 0:24; 19. Cecilie Uttrup Ludwig (Den); 20. Aafke Soet (Ned) 0:25; 21. Nina Kessler (Ned) 0:26; 22. Charlotte Becker (Dui); 23. Simona Frapporti (Ita) 0:28; 24. Kelly Druyts; 25. Sofie De Vuyst; 26. Amy Roberts (GBr) 0:29; 27. Janneke Ensing (Ned); 28. Barbara Guarischi (Ita); 29. Marta Bastianelli (Ita) 0:30; 30. Marcia Eicher (Zwi)... 35. Anisha Vekemans 0:34; 37. Valerie Demey; 40. Lensy Debboudt 0:35; 46. Nathalie Verschelden 0:36; 59. Kaat Hannes 0:40; 64. Lieselot Decroix 0:41; 66. Kelly Van Den Steen 0:41; 68. Femke Verstichelen 0:42; 72. Kim De Baat 0:44; 79. Celine Van Severen 0:46; 83. Mieke Leeman 0:47; 84. Gilke Croket 0:48; 86. Pia De Quint; 88. Demmy Druyts 0:51; 90. Sanne Bamelis 0:52; 95. Tara Gins 0:54; 97. Maaike Polspoel; 98. Ine Allaert 0:55; 109. Fien Delbaere 1:05; 115. Lara Defour 1:16; 118. Anka Hermans 1:22; 119. Liliane Leenknegt 1:23; 122. Lisa Vermeire 1:34 .



