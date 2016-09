Wilco Kelderman ruilt LottoNL-Jumbo voor Giant-Alpecin

Door: redactie

De Nederlander Wilco Kelderman heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Team Giant-Alpecin. Kelderman komt over van LottoNL-Jumbo.

Kelderman (25) krijgt bij zijn nieuwe ploeg een vrije rol in de rittenkoersen, waar hij op een klassement zal mikken.



"Ik ben blij dat ik de volgende stap in mijn carrière kan zetten", zegt Kelderman, zevende in de Giro van 2014. "De ploeg geeft mij de ruimte om te groeien als een leider voor de grote rondes. Ik kan ook veel leren van jongens als Tom (Dumoulin) en Michael (Matthews), die van dezelfde generatie zijn en het pad voor mij hebben geëffend."