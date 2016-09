Greg Van Avermaet is BMC-kopman in Canadese WorldTour-koersen

© TDW.

Olympisch kampioen Greg Van Avermaet is dit weekend de kopman bij BMC in de Grote Prijzen van Quebec en Montreal. Philippe Gilbert maakt geen deel uit van de achtkoppige selectie voor de Canadese WorldTour-klassiekers.

"Sinds de Spelen heb ik maar één wedstrijd afgewerkt, dus ik kijk ernaar uit weer in competitie te treden", zegt Van Avermaet. "Ik vind het altijd leuk om deze eendagsklassiekers te rijden. Mits aanvallend koersen zit een zege er hopelijk wel in."



Van Avermaet wordt in Quebec (9/9) en Montreal (11/9) vergezeld door de Amerikanen Brent Bookwalter en Joey Rosskopf, de Duitser Marcus Burghardt, de Italianen Damiano Caruso en Manuel Senni, de Zwitser Michael Schär en de Slovaak Peter Velits. In 2012 eindigde Van Avermaet tweede in Quebec, een jaar later derde. Gilbert won de editie van 2011.