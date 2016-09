Luitenant van Contador rijdt in 2017 voor Katusha

Robert Kiserlovski. © photo news.

De Kroaat Robert Kiserlovski verdedigt vanaf 2017 de kleuren van Team Katusha. De klimmer verlaat Tinkoff, dat ophoudt te bestaan. Hij was er de voorbije twee seizoenen een luitenant van Alberto Contador.

"Ik weet wat Katusha van mij verwacht", zegt Kiserlovski. "Ik kan zelf winnen, maar er wordt van mij vooral werk in de bergen verwacht. Ik kijk ernaar uit om Ilnur Zakarin te begeleiden naar mooie zeges."



Kiserlovski is een voormalig Kroatisch kampioen (in 2013) en werd in 2010 en 2014 tiende in de Ronde van Italië. Bij Katusha fietst met Jurgen Van den Broeck één Belg.