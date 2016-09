Meesterknecht Vermote "superblij" met derde profzege uit zijn carrière

Bewerkt door: Glenn Bogaert

5/09/16 - 22u07 Bron: Belga

© TDW.

Tour of Britain Julien Vermote heeft zijn eerste overwinning van het seizoen beet. De bescheiden meesterknecht van Etixx - Quick-Step versloeg Stephen Cummings in de tweede rit van de Ronde van Groot-Brittannië. "Het is niet gemakkelijk om een koers te winnen", reageerde hij. "Ik ben blij dat ik hier nog eens mocht juichen."

© TDW.

De 27-jarige Vermote won in 2014 de zevende rit in de Ronde van Groot-Brittannië. Nu schoot hij er opnieuw raak, goed voor zijn derde profzege. Hij was de enige van een groepje vluchters die een aanval van Cummings wist te beantwoorden. "Het is altijd fijn om te kunnen winnen, vooral in deze koers waar ik dat enkele jaren ook deed. Ik heb elke keer een speciaal gevoel bij deze wedstrijd. Het parkoers en de fans zijn geweldig. Het is hier een beetje als in Vlaanderen. Het is tegenwoordig niet makkelijk om een zege te pakken, dus ik wist dat ik alles moest geven. Het parkoers was zwaar, het ging de hele tijd op en af. Toen we werden bijgehaald en Stephen vervolgens aanviel, was ik eigenlijk leeg. Deze kans wilde ik echter niet missen. Hij was erg sterk, maar ik ging door de pijn heen en ben superblij."



Geen klassementsambities

Vermote is ook de nieuwe leider en telt zes seconden voorsprong op Cummings en 1'04" op zijn ploegmaat Daniel Martin. "Ik sta nu wel aan de leiding, maar denk niet aan het klassement. Ik wil mijn best doen deze week en nu gewoon van dit mooie moment genieten."