Van Avermaet: "We moeten als outsiders naar het WK trekken"

5/09/16 - 20u38

Olympisch kampioen Greg Van Avermaet reed vandaag in Wetteren zijn eerste koers op Belgische bodem na zijn exploot in Rio. Morgen reist hij af naar Canada en daarna volgt nog de Eneco Tour in de voorbereiding op het wereldkampioenschap in Qatar.

Dat WK is zeker ook een doel voor de 31-jarige Oost-Vlaming. "Wij moeten met de Belgische ploeg als outsiders naar het WK trekken en zien wat het wordt. Tom Boonen maakt zeker een kans in de sprint. Voor mezelf zie ik een vrije rol weggelegd. Ik hoop tijdens de titelstrijd te mogen doen wat ik graag doe en dat is aanvallen, graag met resultaat als gevolg. Die olympische titel brengt wel wat rust. Ik heb heel mijn loopbaan moeten bewijzen dat ik het kon, nu is dat met die gouden medaille wel gebeurd. De erkenning is er nu. Binnenkort en de komende seizoenen bevestigen is nu aan de orde."



De kersverse olympische kampioen werd tijdens het dernycriterium fel bejubeld. "Die gouden plak heeft blijkbaar wel wat teweeggebracht bij mijn supporters. Ik heb een zware periode achter de rug met hier en daar vieringen. Bovendien moest ik ook nog de conditie onderhouden en blijven trainen. Niet simpel, maar ik neem het er graag bij. Ik kijk er nu wel naar uit om terug naar het gewone leven over te schakelen. In mijn geval dus koersen." Lees ook Greg kreeg een gouden fiets, dit is Nafi's beloning voor haar olympische droomprestatie

Olympisch kampioen Greg Van Avermaet (BMC) heeft vandaag het dernyfestival in Wetteren gewonnen. De 31-jarige Oost-Vlaming bleef in zijn eigen streek in de finale over 43 kilometer Jasper Stuyven en Iljo Keisse voor.



De eerste reeks, over negen ronden van 2,1 kilometer, werd gewonnen door Kenny De Ketele. Hij was sneller dan Dimitri Claeys en Oliver Naesen. Greg Van Avermaet moest daar nog genoegen nemen met de zesde plaats. Tijdens de tweede reeks, over 12 ronden, was Laurens De Vreese oppermachtig. Hij hield in een sprint onder andere Otto Vergaerde en Bart De Backer achter zich. Jürgen Roelandts werd vierde, voor Iljo Keisse en Greg Van Avermaet. Laatstgenoemde stelde in de allesbepalende finalereeks orde op zaken.