Etixx-man Vermote zorgt voor Belgisch feestje op Britse bodem na duel met hardrijder Cummings

Door: Glenn Bogaert

5/09/16 - 17u00

© Twitter.

De tweede etappe in de Ronde van Groot-Brittannië heeft een Belgische ritwinnaar opgeleverd. Niemand minder dan Julien Vermote heeft immers zijn handjes in de lucht mogen steken. De onverzettelijke werkmier van Etixx-Quick.Step troefde in een pittig onderonsje ervaren thuisrijder Stephen Cummings van Dimension Data af. Met Daniel Martin eindigde nog een man van de ploeg van Patrick Lefevere op het podium. Zijn eerste seizoenszege levert Vermote (27) ook de leiderstrui op. Hij neemt die over van de Duitser André Greipel, die gisteren de openingsrit won. In de Ronde van Groot-Brittannië was de ritwinnaar van de dag in 2014 al eens aan het feest.