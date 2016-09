Pieter Weening verlengt bij Roompot - Oranje Peloton

Door: redactie

De Nederlander Pieter Weening rijdt ook de volgende twee seizoenen voor Roompot - Oranje Peloton. Dat meldt de Nederlandse procontinentale wielerformatie maandag op zijn website.

De ervaren Fries, 35, is bezig aan zijn eerste jaar in het team van ploegleiders Breukink, Van Poppel en Cornelisse en boekte daarin al verscheidene successen. Zo was Weening de sterkste in een etappe en het eindklassement van de Ronde van Noorwegen en won hij een rit in de Ronde van Zwitserland.



"Ik kan bij deze ploeg, bij wijze van spreken, doen en laten wat ik wil en mij richten op de wedstrijden die mij goed liggen. Het is ook mooi te ervaren dat je iets kunt betekenen voor de jonge mannen", aldus Weening, die gisteren de Noorse Tour des Fjords nog afsloot als de nummer zes van het klassement. "En zo lang ik fit blijf en een goed niveau haal, wil ik blijven fietsen."



Weening is bezig aan zijn dertiende seizoen als beroepsrenner. Na een start bij het opleidingsteam van Rabobank kwam de Nederlander acht jaar uit voor de bankiersploeg. Van 2012 tot en met 2015 fietste hij voor het Australische Orica-Greenedge. Op zijn erelijst staan onder meer een Touretappe (in 2005), twee ritten in de Giro (in 2011 en 2014) en het eindklassement in de Ronde van Polen (in 2013).