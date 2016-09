Bauke Mollema boekt eerste tijdritzege ooit

Door: redactie

5/09/16

Bauke Mollema (Trek-Segafredo) heeft de tijdrit in de Ronde van Alberta (Can/2.1) gewonnen. De Nederlander legde het parcours van 12,1 km met start en aankomst in Edmonton af in 14'44", goed voor een gemiddelde van 49,276 km/u.

De Let Andzs Flaksis (Holowesko-Citadel Racing Team) finishte als tweede op negen seconden. De Amerikaan Robin Carpenter, ploegmaat van Flaksis, nestelde zich met de derde plaats aan de leiding van het klassement.



Het is voor Mollema zijn eerste overwinning in een tijdrit in zijn carrière, zijn tweede zege van het seizoen na de winst in de Clasica San Sebastian (World Tour) eind juli. Hij staat nu tweede in het klassement, op één seconde van Carpenter. De Amerikaan Evan Huffman (Rally Cycling) bezet de derde plek.



De eindzege ging vorig jaar naar Mollema. Komende nacht staat de vijfde en laatste etappe, een vlakke rit over 124,1 km, op het programma.

