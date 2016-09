Afzwaaiende Cancellara zegeviert in criterium van Bavikhove

Door: redactie

De 35-jarige Zwitser Fabian Cancellara (Trek-Segafredo) heeft het criterium in de straten van het West-Vlaamse Bavikhove gewonnen. De Zwitser was in een sprint met drie sneller dan de Duitser John Degenkolb en Sep Vanmarcke. Eli Iserbyt werd vierde. Timothy Dupont snelde naar de vijfde plaats.