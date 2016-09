Alexander Kristoff grijpt slotrit en eindzege in Tour des Fjords

Door: redactie

Alexander Kristoff heeft in Stavanger de vijfde en laatste etappe in de Tour des Fjords (2.1) gewonnen. De Noor van Katusha, die ook al ritten twee en drie won, haalde het in de sprint van een kleine groep, voor zijn ploegmaat Michael Morkov en de Noor Kristoffer Halvorsen (Team Joker). Kristoff is ook de eindwinnaar in eigen land.

Vijf renners kleurden de vlucht van de dag. Brad Evans (Drapac), Vegard Breen (Fortuneo-Vital Concept), Audun Brekke Flotten (Team Ringeriks-Kraft), Carl Fredrik Hagen (Team Sparebanken) en Kasper Asgreen (Virtu Pro Veloconcept). Het vijftal kreeg enkele kilometers later het gezelschap van Asmund Lovik (Team FixIT.no) en Karel Hnik (VERVA ActiveJet Pro Cycling).



De voorsprong van de zeven leiders liep al snel op tot drie minuten, maar verder liet het peloton de vluchters niet rijden. Team Joker en Katusha, voor leider Kristoff, voerden het commando en hielden perfect controle over de situatie. Bij het aansnijden van de lokale ronden zakte de voorsprong onder de minuut en in volle finale werd laatste vluchter Breen gegrepen.



Op een klimmetje op tien kilometer van de finish spatte het peloton uit elkaar. Een groepje van een vijftiental renners stoomde richting finish en in de sprint stond er geen maat op Kristoff. De eindzege van de Noor kwam op de slotdag nooit in gevaar. Voor Kristoff is het zijn tweede eindzege in de Tour des Fjords. Ook in 2014 was de krachtpatser van Katusha de beste.



Uitslag:

1. Alexander Kristoff (Noo/Katusha) in 3u47:01



2. Michael Morkov z.t.



3. Kristoffer Halvorsen (Noo)



4. Jonas Koch (Dui); 5. Nikolay Trusov (Rus); 6. Michael Schär (Zwi); 7. Damiano Caruso (Ita); 8. Christian Mager (Dui); 9. Chris Anker Sörensen (Den); 10. Nick van der Lijcke (Ned) ... 19. Bert Van Lerberghe 0:30; 24. Dries Van Gestel; 75. Otto Vergaerde 5:01; 76. Jef Van Meirhaeghe; 77. Kenny De Ketele 9:15



Eindstand:

1. Alexander Kristoff (Noo/Katusha) in 21:39:55



2. Michael Schär (Zwi) op 0:30



3. Nick van der Lijke (Ned) z.t.



4. Jonas Koch (Dui) 0:32; 5. Damiano Caruso (Ita) 0:33; 6. Pieter Weening (Ned); 7. Bjorn Tore Hoem (Noo) 1:10; 8. Christian Mager (Dui) 1:15; 9. Nikolay Trusov (Rus) 1:26; 10. Huub Duijn (Ned) 1:30 ... 19. Dries Van Gestel 2:11; 49. Bert Van Lerberghe 19:10; 60. Otto Vergaerde 32:02; 72. Kenny De Ketele 40:12; 84. Jef Van Meirhaeghe 48:29