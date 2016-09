André Greipel sterk in Tour of Britain, maar dit fietskader gaat met de aandacht lopen

Door: redactie

André Greipel heeft vanmiddag de eerste rit in de Tour of Britain (2.BC) gewonnen. De Duitser van Lotto-Soudal won de massasprint voor de Australiër Caleb Ewan (Orica-GreenEdge) en de Nederlander Ramon Sinkeldam (Giant-Alpecin). Greipel is ook de eerste leider. Mark Cavendish (Dimension Data) kwam ten val in de slotkilometer. Die valpartij leverde in ieder geval een spectaculair beeld op van het kader van de fiets van Viviani. Dat volledig in twee gebroken was.