Evan Huffman scoort dubbelslag in Canada

Door: redactie

4/09/16 - 10u02 Bron: Belga

© photo news.

Evan Huffman (Rally Racing) heeft de derde etappe in de Ronde van Alberta (Can/2.1) gewonnen. De 26-jarige Amerikaan bleef na 181,2 kilometer van het Rocky Mountain House naar Drayton Village samen met zijn landgenoot Robin Carpenter (Holowesko-Citadel Racing Team) het peloton nipt voor. De Canadees Kris Dahl (Silber Pro Cycling) werd derde op vier seconden. Huffman neemt ook de leiderstrui over van Colin Joyce.

De etappe werd gekleurd door een vroege vlucht met negen renners: Peter Stetina (Trek-Segafredo), Lawson Craddock (Cannondale-Drapac), Toms Skujins (Cannondale-Drapac), Chris Jones (UnitedHealthcare), Tyler Williams (Axeon Hagens Berman), Travis McCabe (Holowesko-Citadel), Andrei Krasilnikau (Holowesko-Citadel), Danny Pate (Rally Cycling) en William Elliot (Canada). Veel voorsprong kregen ze nooit van het peloton, maximaal 3:10 en op 15 km van het eind werden ze gegrepen. Carpenter en Huffman roken hun kans en zetten een aanval op. Snel sprokkelden ze 20 seconden en het peloton kwam te laat. Huffman toonde zich het snelst in het slot en pakte de dagzege, zijn eerste van het seizoen. Hij is ook de nieuwe leider en telt nu twee seconden voorsprong op Carpenter, 10 op de vroegere leider Joyce. Zondagnacht staat in Edmonton een tijdrit op het programma van 12,1 km. De rittenkoers eindigt maandag.

Uitslag:



1. Evan Huffman (VSt/Rally Cycling) in 4u04:05



2. Robin Carpenter (VSt) op 0:02



3. Kris Dahl (Can) 0:04



4. Bauke Mollema (Ned); 5. Alexander Cataford (Can) 0:07; 6. Eric Young (VSt) 0:11; 7. Kristoffer Skjerping (Noo); 8. Alfredo Castillo (Ita); 9. Marco Zamparella (Ita); 10. Alex Howes (VSt) ... 15. Piet Allegaert



Stand na de derde etappe:



1. Evan Huffman (VSt/Rally Cycling) in 10u34:25¿



2. Robin Carpenter (VSt) op 0:02



3. Colin Joyce (VSt) 0:10



4. Alex Howes (VSt) 0:18; 5. Bauke Mollema (Ned) 0:18; 6. Alexander Cataford (Can) 0:21; 7. Daniel Eaton (VSt) 0:22; 8. Antoine Duchesne (Can) 0:25; 9. Angus Morton (Aus); 10. Nigel Ellsay (Can) 0:31 ... 15. Piet Allegaert 2:30