Guillaume Van Keirsbulck bestolen tijdens Brussels Cycling Classic

Door: Bart Boterman

3/09/16 - 21u37

© Bart Boterman.

Dieven hebben zaterdagmiddag ingebroken in de Audi RS6 van wielrenner Guillaume Van Keirsbulck. De 25-jarige renner van Etixx-Quickstep was net de Brussels Cycling Classic aan het rijden toen ze omstreeks 15.30 zijn raam insloegen en er met een rugzak met daarin een Macbook vandoor gingen.

"Mijn auto stond geparkeerd aan ons hotel in Overijse. Ik had mijn rugzak van Louis Vuitton, die ik van mijn vriendin had gekregen, erin laten liggen. De spullen die we niet nodig hebben om te koersen laten we meestal achter in de auto omdat de bus anders overvol zit", reageert de 25-jarige renner. Een buurtbewoner was getuige van de auto-inbraak en riep nog naar de dieven.



"Maar ze hadden toen al mijn raam ingeslagen en vluchtten snel weg met de rugzak. De opgeroepen politie kon niemand meer aantreffen. Volgens hen lopen bendes rond met apparatuur die elektronica opspoort. Vervolgens breken ze in", gaat Van Keirsbulck verder. De renner trok zaterdagmiddag de sprint aan voor winnaar Tom Boonen.



"Op weg naar het hotel werd ik opgebeld met het nieuws. Het was toch een domper op de feestvreugde (Tom Boonen won de wedstrijd na een knappe spurt, nvdr). Die rugzak heeft een emotionele waarde omdat mijn vriendin die had gegeven aan me. Jammer van de Macbook."