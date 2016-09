Sven Nys coacht eerste veldritteam met nickname

Door: redactie

3/09/16 - 19u37 Bron: Belga

Sven Nys bij de presentatie met Tom Meeusen. © belga.

Telenet Fidea gaat voortaan door het leven als de Telenet Fidea Lions. Dat maakte de veldritploeg bekend tijdens de ploegvoorstelling en fandag aan het Sven Nys Cycling Center in Baal. De Telenet Fidea Lions zijn het allereerste veldritteam met een nickname. "We willen als leeuwen het veld induiken", aldus sportief manager Sven Nys, die aan zijn vuurdoop begint.

"Ik heb ongelooflijk veel zin in deze nieuwe uitdaging en ik voel me er heel erg goed bij", vertelt een gemotiveerde Nys. "De adrenaline is ook na de actieve carrière nog zeker aanwezig. Ik ben er klaar voor en ik heb veel sterke mensen rond mij. De basisstructuur was al aanwezig in de ploeg en ik probeer die structuur nog te versterken met mijn eigen ideeën. Wat de nickname betreft vonden we het tijd voor iets nieuws in het veldrijden. En een leeuw is sterk dier."



Tom Meeusen blijft ook het komende seizoen het speerpunt van de zwart-gelen. Althans tot 1 januari, want dan komt er met de Nederlander Lars van der Haar een tweede topper bij. "Op Lars is het nog even wachten, maar de voorbije weken op stage werd duidelijk dat de huidige kern helemaal klaar is voor het nieuwe seizoen", aldus Nys. "Het zal moeilijk worden voor Tom om Wout van Aert meteen te evenaren, maar ook Wout zal niet elke dag even goed zijn. Van de kansen die zich voordoen moeten we proberen optimaal te profiteren. De extra structuur die we aan Tom gegeven hebben, zal hem goed doen."



Een half jaar na het einde van zijn carrière ziet Nys er nog altijd even scherp uit. "Ik pas nog in al mijn broeken", klinkt het. "En op stage heb ik alle trainingen mee afgewerkt. Maar geloof me, ik ben intussen al dertig procent van mijn capaciteiten kwijt. Voorlopig mis ik het actieve crossleven niet. Ik geniet van mijn nieuwe job. Zowel van het management als van het coachen. Ik zal nooit het hele schema van een renner overhoop gooien. Iedere renner is anders, maar de basis is wel dezelfde: eten, slapen en trainen. En op die basis moet je bouwen."



Ploeg mannen elite: Tom Meeusen, Jim Aernouts, Toon Aerts, Daan Soete, Thijs Van Amerongen, Corné van Kessel, Lars van der Haar (vanaf 01/01/2017).