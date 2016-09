Lisa Brennauer sprint sneller dan Jolien D'hoore in Boels Rental Ladies Tour

Door: redactie

Lisa Brennauer (Canyon-SRAM) heeft de vijfde rit in de Boels Rental Ladies Tour (2.1) gewonnen. De Duitse haalde het in een massasprint van de Australische Loren Rowney (Orica-AIS) en Jolien D'hoore (Wiggle High5). De Nederlandse Chantal Blaak (Boels-Dolmans) begint morgen als leidster aan de slotrit.

De rensters kregen in de vijfde etappe, over 115,7 kilometer met start en aankomst in het Nederlandse Tiel, een vlak parcours voorgeschoteld. In het eerste wedstrijduur werd 42 kilometer afgelegd en het duurde tot kilometerpaal 45 voordat het peloton een eerste keer in stukken brak. Een groep van 20 rensters kon zich afscheiden, maar dat avontuur ging niet door.



Vervolgens achtten Jolien D'hoore en de Duitse Trixi Worrack (Canyon-SRAM) hun moment gekomen. Het duo verzamelde 25 seconden, maar ook zij werden snel gegrepen. Uiteindelijk kleurden drie dames de vlucht van de dag. Thea Thorsten (Hitec Products), Chantal Hoffman (Lotto-Soudal Ladies) en Chanella Stougje (Parkhotel) trokken ten aanval en namen een maximale voorsprong van om en bij de minuut.



In het peloton hielden de sprintersploegen de zaak onder controle en de massasprint was dan ook onvermijdelijk. Op drie kilometer van de finish werd het drietal gegrepen en in de sprint toonde Brennauer zich sneller dan Rowney en D'hoore. Chantal Blaak begint zondag met een voorsprong van 11 seconden op haar land- en ploeggenote Ellen van Dijk aan de slotrit.