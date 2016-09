Tom Boonen sprint meesterlijk naar de zege in de Brussels Cycling Classic

Thomas Lissens

3/09/16 - 16u13

©

Tom Boonen heeft de vierde editie van de Brussels Cycling Classic (1. BC) gewonnen. De snelle man van Etixx-Quick.Step haalde het op de Brusselse Houba de Strooperlaan voor Arnaud Démare. Op de erelijst volgt Belg de Nederlander Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo), die vandaag niet aan de start verscheen, op.

De vlucht van de dag bestond uit acht renners, maar echt veel vrijheid kregen ze niet van het peloton. Op zo'n veertig kilometer van de streep zat hun avontuur erop en daarna regende het aanvalspogingen. De sprintersploegen hielden het tempo echter verschroeiend hoog en niemand slaagde erin om een grote voorsprong bij elkaar te fietsen.



We waren op weg naar een nieuwe sprint en daar brachten ook late uitvallen van Gougeard en Pozzato geen verandering meer in. Marcel Kittel opperde zich op de licht hellende Houba de Strooperlaan op voor Tom Boonen en 'Tornado Tom' rondde het werk van zijn team uitstekend af. Démare (FDJ) bood nog het meeste weerwerk, maar de zege van Boonen, die de koers ook al in 2012 won, kwam niet meer in gevaar. Nacer Bouhanni (Cofidis) bolde als derde over de streep.