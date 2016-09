Haller, Kuznetsov en Morkov verlengen bij Katusha

Door: redactie

3/09/16 - 10u51 Bron: Belga

Marco Haller (links) en Michael Morkov. © afp.

De Oostenrijker Marco Haller, de Rus Viacheslav Kuznetsov en de Deen Michael Morkov rijden ook volgend seizoen in de kleuren van Katusha. Hun contracten bij de Russische WorldTourformatie werden verlengd, zo raakte zaterdag bekend.

Haller (24) is een belangrijke schakel in de trein van Alexander Kristoff maar hij kan het ook zelf afmaken. Dat bewees hij vorig jaar met winst in het nationaal kampioenschap en de Ronde van de Fjorden. De Oostenrijker is bezig aan zijn vijfde seizoen bij Katusha.



Kuznetsov (26) maakt al sinds 2010 deel uit van het Russische team. Hij stond dit voorjaar als derde op het podium van Gent-Wevelgem en de Ronde van Wallonië.



Voormalig baanwielrenner Morkov (31) debuteerde dit seizoen voor Katusha.