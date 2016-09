Putt doet bijnaam 'Polar Bear' eer aan in Ronde van Alberta

Door: redactie

De Amerikaanse wielrenner Tanner Putt heeft gisteren (plaatselijke tijd) de tweede etappe in de Ronde van Alberta op zijn naam geschreven. Het was de eerste profzege voor de 24-jarige renner, die zijn bijnaam Polar Bear eer aandeed.

Hij was in de koude 182 kilometers van Kananaskis naar Olds de meest actieve coureur. Als enige zonder jasje, been- of armwarmers, was hij telkens mee in de ontsnappingen en aan de meet won hij de sprint voor de Canadees Alexis Carter. Onderweg gaf Stijn Devolder, één van de twee Belgen in koers, trouwens op. De Amerikaan Colin Joyce (Axeon Hagens Berman) behoudt zijn leiderstrui en telt zeven seconden voorsprong op zijn landgenoten Alex Howes en negen op Robin Carpenter. Piet Allegaert, stagiair bij Trek-Segafredo, staat zeventiende op 2:20.

Uitslag:



1. Tanner Putt (VSt/United Healthcare) in 4u06:46



2. Alexis Cartier (Can) op 0:02



3. Tyler Williams (VSt) 0:10



4. Evan Huffman (VSt) 0:13; 5. Colin Joyce (VSt) 0:15; 6. Alex Howes (VSt); 7. Kris Dahl (Can) 0:17; 8. Felix Bouvette Coté (Can); 9. Travis McCabe (VSt); 10. Pierrick Naud ... 17. Piet Allegaert.



. Stand na de tweede etappe:



1. Colin Joyce (VSt/Axeon Hagens Berman) in 6u30:19



2. Alex Howes (VSt) op 0:07



3. Robin Carpenter (VSt) 0:09



4. Evan Huffman (VSt) 0:11. 5. Bauke Mollema (Ned) 0:15; 6. Alexander Cataford (Can); 7. Antoine Duchesne (Can); 8. Daniel Eaton (VSt); 9. Angus Morton (Aus); 10. Nigel Ellsay (Can) 0:21 ... 17. Piet Allegaert 2:20.