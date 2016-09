En in Noorwegen? Daar is Alexander Kristoff andermaal heer en meester

Door: Glenn Bogaert

Twee dagen op rij prijs voor Alexander Kristoff in de Tour des Fjords. De 29-jarige Noorse beer toonde in een beklijvende etappe in eigen land met aankomst in Suldalsosen geen medelijden met de Nederlander Nick van der Lijke. De Duitser Jonas Koch ging met de derde plek aan de haal in het afgescheiden kopgroepje van zes. Onze landgenoot Bert Van Lerberghe (Topsport Vlaanderen) kaapte een achtste plaats weg. Kristoff is na zijn tweede triomf meteen ook de nieuwe leider.