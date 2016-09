Zoveelste noodkreet uit peloton: "Auto's en motoren knallen met ruim 100 km per uur voorbij in een afdaling! Hoe kan zoiets?"

Door: Glenn Bogaert

2/09/16 - 16u28

Over de veiligheid in een wielerpeloton of beter gezegd het gebrek eraan werd de voorbije maanden al flink wat gepalaverd. Zeker na het tragische incident met dodelijke afloop met Antoine Demoitié in Gent-Wevelgem liepen de gemoederen hoog op. De UCI moest en zou ingrijpen, maar volgens Lieuwe Westra gebeurt er nog altijd veel te weinig om de renners te beschermen en wordt er te weinig gedaan om de roekeloosheid van sommige motoren en auto's aan banden te leggen. Dat zegt de Nederlandse renner van Astana in een opmerkelijk statement op zijn persoonlijke website.

© TDW. © belga. Eerst en vooral: het gaat niet zo goed met de 33-jarige Friese ploegmakker van Vincenzo Nibali, Fabio Aru en onze landgenoot Laurens De Vreese. Westra staat al een tijdje aan de kant na een moeilijke periode waarin hij mentaal diep in de put zat. De donkere wolken maken echter weer plaats voor een straaltje zon want morgen staat de hardrijder aan de start van de Brussels Cycling Classic, vroeger beter bekend als Parijs-Brussel. Van juni is het geleden dat de voormalige stratenlegger nog eens uitpakte op de fiets, dat was in de Ronde van Zwitserland.



"Zag Broeckx op de weg liggen"

Wat er precies aan de hand was, lezen we in een markant online statement: "In mei ging ik naar de Ronde van België en wat daar gebeurde kroop niet in mijn koude kleren. Stig Broeckx werd daar aangereden door twee motoren en ik heb hem op de weg zien liggen. Dat is echt vreselijk en dat zet je aan het nadenken. De volgende dag kwam de organisatie bij ons in de bus. Die man was lijkbleek en stond te trillen op zijn benen. Hij vroeg nog wel aan ons wat wij wilden doen, fietsen of niet, maar die beslissing was eigenlijk al genomen. Er zou verder gekoerst worden, maar ik had al besloten dat ik niet meer van start zou gaan." © photo news. © TDW.