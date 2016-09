LottoNL-Jumbo geeft gestopte Olivier nieuwe kans

Door: redactie

2/09/16 - 15u01 Bron: Belga

Daan Olivier. © Twitter Daan Olivier .

Het Nederlandse WorldTour-team LottoNL-Jumbo heeft zich per direct versterkt met de 23-jarige Daan Olivier. Dat maakte het team vandaag bekend. Olivier stopte in juli 2015 met wielrennen om zich te kunnen concentreren op zijn studies, maar heeft nu besloten terug te keren in het profpeloton.