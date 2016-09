Wie volgt Groenewegen op in Brussels Cycling Classic?

Door: redactie

2/09/16 - 12u08 Bron: Belga

© belga.

Morgen wordt in en rond Brussel de vierde editie van de Brussels Cycling Classic (1.BC) gereden. Het duurde vorig jaar een hele poos voordat de laureaat van de derde editie van deze wedstrijd aangeduid kon worden. Roy Jans werd in eerste instantie tot winnaar uitgeroepen maar een nadere controle van de finishfoto bracht aan het licht dat de Nederlander Dylan Groenewegen net iets sneller was dan Jans. Meer dan waarschijnlijk komt het ook dit jaar tot een millimetersprint op de Houba de Strooperlaan.

De Brussels Cycling Classic, de vroegere Parijs-Brussel, is intussen aan zijn vierde editie toe. Evenveel keer ook was het Jubelpark van onze hoofdstad de startsite. Het officiële vertreksein volgt echter 3,5 kilometer verderop in Sint-Pieters-Leeuw om van daaruit naar de Vossemberg te trekken, na 12 kilometer de eerste van dertien hellingen. Na de Seysberg trekt het peloton naar Kasteelbrakel waar de beklimming van de Avenues des Boignées op de agenda staat. Achter de passage in Itter gaat het richting Alsemberg waar men de finale van deze wielerklassieker aanvat. Daarin zitten de Bruine Put, Krabbos en de Menisberg als hindernissen. Vanaf deze laatste beklimming wacht er nog 33 kilometer tot aan de eindmeet die in de schaduw van het Koning Boudewijnstadion op de Houba de Strooperlaan getrokken ligt.



Vorig jaar was er dus de prangende eindspurt met Groenewegen en Jans. De twee edities daarvoor gingen steeds naar André Greipel. Die gaf vorig jaar forfait en is er ook nu weer niet bij. Een andere Duitser die wel start, is Marcel Kittel. Samen met Tom Boonen vormt hij het speerpunt bij Etixx-Quick Step. Bij Lotto-Soudal rekenen ze onder meer op Kris Boeckmans, Jürgen Roelandts en Tiesj Benoot. Arnaud Démare is één van de snelle mannen bij FDJ en Nacer Bouhanni wil dicht eindigen voor Cofidis.



En dan zijn er nog Topsport Vlaanderen-Baloise, Bruxelles-Wallonie en Wanty-Groupe Gobert die zich in eigen land willen tonen. Bij het laatstgenoemde team kan Roy Jans revanche nemen voor zijn tweede plaats van vorig jaar. Dylan Groenwegen zal zichzelf al zeker niet opvolgen, zijn team LottoNL-Jumbo start immers niet.