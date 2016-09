Colin Joyce juicht in Canada

Door: redactie

De eerste etappe in de Ronde van Alberta (Can/2.1) is gewonnen door de Amerikaan Colin Joyce (Axeon Hagen Berman Team). Hij toonde zich na 106,7 kilometer de snelste van een kopgroep die voorop was gebleven. Hij haalde het voor zijn landgenoten Alex Howes (Cannondale-Drapac) en Robin Carpenter (Holowesko-Citadel Racing Team). Onze landgenoot en stagiair Piet Allegaert (Trek-Segafredo) won de sprint van het peloton en eindigde op een twaalfde stek in zijn eerste koers voor het Amerikaanse team.

De wedstrijd in Canada, waar met Trek-Segafredo en Cannondale-Drapac slechts twee WorldTour-ploegen van de partij zijn, werd gekleurd door een vroege vlucht met zes renners na één ronde op het lokale parcours. Omdat de wedstrijd moeilijk te controleren viel, regende het aanvallen daarna en uiteindelijk kregen we vooraan een compact peloton van 29 renners, bijna een derde van het 101 renners tellende peloton. In de achtste van negen ronden werd de groep met koplopers herleid tot elf stuks: onder hen ook Bauke Mollema, eindwinnaar van vorig jaar. Het peloton kwam niet meer dichter, de winnaar zat vooraan.



In de sprint om de dagzege haalde Colin Joyce het voor twee andere Amerikanen. Mollema finishte als zevende. De sprint in het peloton, ruim twee minuten later, kwam op naam van onze landgenoot Piet Allegaert, een van de drie stagiairs sinds 1 augustus bij Trek-Segafredo. De 21-jarige West-Vlaming wil zich in de Ronde van Alberta tonen aan de ploeg en gaf alvast een visitekaartje af. "Piet vertelde ons dat hij zich goed voelde", aldus ploegleider Adriano Baffi, "we gaan werken voor hem als het morgen/vrijdag tot een sprint zou komen. Dit jaar zijn er geen grote bergetappes in de Ronde van Alberta, zaak is om Bauke de komende dagen goed te beschermen tot en met de tijdrit en dan zien we wel. De eerste rit is alvast goed van start gegaan." © photo news.