Vermoeide Pinot zet punt achter wielerseizoen

1/09/16 - 19u58 Bron: Belga

Thibaut Pinot (FDJ) zal dit seizoen niet meer in actie komen, zo meldt de 26-jarige Franse wielrenner via zijn Twitter-account. Pinot liep een virus op tijdens de Ronde van Frankrijk en laat weten te vermoeid te zijn om dit seizoen nog in competitie te treden.