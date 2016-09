Kristoff doet er in eigen land nog eentje bij, Leigh Howard blijft leider in Noorwegen

Door: Glenn Bogaert

1/09/16 - 19u22

Tour des Fjords Vorig jaar was hij nog de zegekoning van het peloton, dit jaar verloopt het echter toch wat minder vlotjes voor Alexander Kristoff. Gelukkig zijn er nog koersen in eigen land, daarin kan de sprintbom van Katusha altijd wat meer. Vandaag toonde de 'Stier van Stavanger' zich de snelste en de sterkste in de tweede etappe van de Tour des Fjords. Leider Leigh Howard finishte als tweede en blijft zo het klassement aanvoeren. Otto Vergaerde was op negen de beste Belg. De 29-jarige Kristoff zit dit seizoen toch alweer aan tien overwinningen.

De eerste 60 kilometer werden gekenmerkt door een felle strijd en gedurende 20 kilometer brak het peloton zelfs even in stukken door de wind en regen. Finaal kwam alles bij elkaar, daalde de rust even over het peloton en zagen acht renners hun kans schoon: Wiliam Clarke, Michael Reihs, Martijn Budding, Jonas Gregaard, Ole Andre Austevoll, Bjorn Tore Hoem, Andreas Vangstad en onze landgenoot Kenny De Ketele. In geen tijd steeg hun voorsprong naar vijf minuten, waarna IAM, BMC en Katusha op 60 kilometer van het einde het wel achtten en de handen in elkaar sloegen.



Acht keer prijs in Tour de Fjords

Vooraan werd evenwel ook niet stilgezeten en spatte de kopgroep uit elkaar. Jonas Gregaard begon aan een solo, achter hem volgden Hoem en Vangstad. Toen de bonus onder de minuut zakte, maakten Damiano Caruso, Rémy Di Grégorio, Pieter Weening, Karel Hnik en Carl Fredrik Hagen de sprong naar voren. Op 10 kilometer van het einde kwam alles onder impuls van Katusha weer bij elkaar. Tim Kerkhof deed daarna nog een dappere poging, maar aan de sprint viel niet te ontsnappen. Kristoff haalde het met gemak voor Howard, goed voor zijn tiende overwinning van het seizoen. In de Tour des Fjords zit Kristoff aan acht ritzeges. Hij won één etappe in 2013 en in 2014 en 2015 telkens drie. In 2014 werd hij ook eindwinnaar.