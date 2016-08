Colombiaanse springveer Pantano volgend jaar ploegmaat van Stuyven en Theuns bij Trek

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Het Amerikaanse WorldTourteam Trek-Segafredo heeft de komst van de Colombiaanse klimmer Jarlinson Pantano aangekondigd. De 27-jarige Pantano, die dit seizoen een rit in de Tour won, komt in januari over van het Zwitserse IAM Cycling en tekende voor twee seizoenen.

"Ik kijk er echt naar uit vanaf januari 2017 tot dit team te behoren", zegt Pantano op de website van zijn nieuwe werkgever. "Het is vanzelfsprekend dat mijn ritzege in de Tour veel veranderd heeft voor mij, maar toch houd ik de voeten op de grond. Mijn eerste ambitie voor volgend seizoen is het team helpen en onze kopmannen te steunen. In tweede instantie wil ik me aanpassen aan het team, en als de mogelijkheid er is, meestrijden voor overwinningen."



Ook succesvol in Zwitserland

Behalve zijn zege in de Tour won de 27-jarige Pantano dit jaar ook al een etappe in de Ronde van Zwitserland. De Colombiaan reed de afgelopen twee seizoenen voor het Zwitserse IAM. Voordien was hij actief bij Team Colombia.



Degenkolb is er al, ook Contador?

Bij Trek-Segafredo is de Nederlander Bauke Mollema één van de kopmannen en ook de Duitser John Degenkolb rijdt vanaf volgend jaar voor de ploeg. Volgens nog onbevestigde berichten wil het team zich bovendien nog versterken met de Spaanse tweevoudige Tourwinnaar Alberto Contador. Met Stijn Devolder, Jasper Stuyven en Edward Theuns heeft het team drie Belgen in de rangen.