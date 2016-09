Niet te stuiten die Belgen! Jens Keukeleire bezorgt ons land vierde ritzege in Vuelta

Door: redactie

De Ronde van Spanje mogen we nu echt wel omdopen tot de Ronde van België. Na twee rozen voor Gianni Meersman en een ruiker voor Jonas Van Genechten heeft nu ook Jens Keukeleire zijn ritje meegepikt. De 27-jarige West-Vlaming van Orica-BikeExchange was in een chaotische sprint van stervende zwanen in Bilbao met vlag en wimpel de rapste. Voor de snelle Bruggeling is het de mooiste zege uit zijn carrière en bovendien een fameuze opsteker nadat hij in juli voor het tweede jaar op rij gepasseerd werd voor de Tour.

#TeamIAM @3sdevenyns attacked in the last climb #LV2016 #BelgianPower

Wat een zomer ook voor de ex-renner van Cofidis want hij werd begin augustus papa van een zoontje Lou, zijn allereerste telg. Een mens zou voor minder op een wolk koersen. Met de hoofd in de hemel trapt trouwens ook Dries Devenyns. Zijn contract voor volgend jaar is al binnen- de Oost-Vlaming keert terug naar de vertrouwde Etixx-stal- en probeerde in een gepeperde finale met twee keer de bestijging van kuitenbijter Alto El Vivero zijn slag te slaan. Slim bekeken want net nadat een kopgroep van vijf met daarbij Brambilla, Meintjes, Elissonde, Kennaugh en López García aan de voet van de tweede portie El Vivero was gegrepen, luidde de 33-jarige Devenyns de aanvalstrom. In geen tijd had hij een dikke halve minuut, dat zag er bijzonder rooskleurig uit.



Het wil niet lukken voor Devenyns

In de achtergrond roerden onder andere Bennett, Zeits, Hermans, Bakelants, Luis León Sánchez en last but not least Alberto Contador zich, maar de minzame man uit Kluisbergen kwam onverstoord kilometer per kilometer dichter bij de verlossende streep in Bilbao. Pas op 1,2 kilometer van het einde hadden ze onze landgenoot bij de kraag. Verdraaid zeg, net als afgelopen zondag op de Alto del Naranco bleef dappere Dries met legen handen achter. We maakten ons al op om in een hoekje een potje te gaan kniezen, tot die hoog opgeschoten Keukeleire in een woelige eindsprint van een select gezelschap alles en iedereen degradeerde tot figuranten. Belgische suprematie in de Vuelta, we blijven maar verbazen in de laatste grote ronde van het jaar. Op naar nummer vijf? Waarom niet!



Quintana blijft in het rood

De rode leiderstrui van Nairo Quintana (Movistar) kwam vandaag op geen enkel moment in gevaar. De 26-jarige Colombiaan heeft nog steeds 54 seconden voor op de Brit Chris Froome en 1'05" op zijn Spaanse teamgenoot Alejandro Valverde.

Uitslag rit 12: *** 1. Jens Keukeleire (Bel/OBE) 193,2 km in 4u31:43



(gem. 42,66 km/u)



2. Maxime Bouet (Fra/EQS) op 0:00



3. Fabio Felline (Ita/TFS) 0:00



4. Kristian Sbaragli (Ita/DDD) 0:00



5. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) 0:00



6. Pello Bilbao (Spa/CJR) 0:00 *** 7. Jan Bakelants (Bel/ALM) 0:00



8. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 0:00



9. Silvan Dillier (Zwi/BMC) 0:00



10. Mathias Frank (Zwi/IAM) 0:00



... *** 12. Maxime Monfort (Bel/LTS) 0:00 *** 14. Ben Hermans (Bel/BMC) 0:00