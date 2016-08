Straks verdwijnt ploeg uit peloton, maar intussen blijft IAM Cycling in winning mood

Door: redactie

31/08/16 - 18u06

© Twitter IAM Cycling.

Tour des Fjords Ook in Noorwegen werd er vandaag een stevig potje gekoerst. In de Tour des Fjords stond de openingsetappe op het programma en die bleek een kolfje naar de hand van Leigh Howard. De Australische sprinter en pistier van IAM Cycling haalde het met een kleine voorsprong op de Nederlander Jesper Asselman. De Noorse thuisrijder August Jensen bolde als derde over de streep. Alweer een mooie triomf voor de Zwitserse WorldTourploeg van Rik Verbrugge, die na dit seizoen ophoudt te bestaan. In de Vuelta scoorde IAM al met Jonas Van Genechten terwijl die andere Belg Oliver Naesen zegevierde in de Bretagne Classic.