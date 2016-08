Moreno Hofland trekt richting Louto Soudal

Bavo Boutsen

31/08/16 - 12u03 Bron: Cyclingnews

© photo news.

De Nederlandse sprinter Moreno Hofland rijdt volgend seizoen voor de Belgische formatie Lotto Soudal. Hij komt over van het Nederlandse LottoNL-Jumbo, dat eerder ook Sep Vanmarcke zag vertrekken.

Hofland geldt als een van dé jonge sprinttalenten van het peloton. Op zijn 24ste heeft hij al 11 profzeges op de teller staan, met een rit in Parijs-Nice van 2014 als uitschieter. Dit seizoen werd hij echter overvleugeld door Dylan Groenewegen, die andere jonge sprinter in dienst van de Nederlandse loterij.



Bij de ploeg van Marc Sergeant zal hij wellicht worden uitgespeeld in de sprinttrein van André Greipel, al krijgt de talentrijke Nederlander in het voorjaar ook zijn eigen kansen. Eerder raakte ook al bekend dat Lotto Soudal Nikolas Maes overneemt van Etixx-Quick Step.