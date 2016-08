Dieven gaan aan de haal met bolletjesfiets van De Gendt

Door: redactie

31/08/16 - 12u16

Yesterday horror has struck our booth! @DeGendtThomas his @LeTour bike was stolen... pic.twitter.com/EpRKUmbfVf

Hij was zo gehecht aan zijn bolletjestrui in de Ronde van Frankrijk. "Een kinderdroom die uitkomt", beschreef Thomas De Gendt zijn gevoel wanneer hij de felbegeerde trui in 'La Grande Boucle' om de schouders kreeg. Gisteren kreeg de renner van Lotto-Soudal - momenteel aan het werk in de Ronde van Spanje - wat minder nieuws te horen. Enkele dieven gingen namelijk aan de haal met de tweewieler die fietsenspecialist Ridley speciaal voor De Gendt had gemaakt. De Gendt deed dan ook op Twitter een oproep om zijn fiets terug te vinden. "Als iemand meer info heeft. De fiets is makkelijk te herkennen", verloor onze landgenoot er de glimlach niet bij.