Malori kan weer koersen nadat helft gezicht gereconstrueerd werd

Bart Audoore

31/08/16 - 07u29

Adriano Malori is opnieuw renner. De Italiaan van Movistar kwam in januari hard ten val in de Ronde van San Luis en belandde daarbij in coma. Eenmaal ontwaakt bleek zijn rechterarm verlamd. "Ik heb een uur lang gehuild toen ik het ontdekte. Tot ik uit complete hulpeloosheid uitgeput raakte", zegt hij daarover. Ook de helft van zijn gezicht moest gereconstrueerd worden met titanium. Na een lange revalidatie is Malori nu weer aan koersen toe. De 28-jarige tijdrijder maakt op 9 september zijn comeback in de GP Quebec in Canada.



"Mijn arm is nog niet honderd procent, maar op de fiets kan ik alles doen zoals vroeger", zegt hij. De man hoopt dat hij een inspiratie kan zijn voor andere mensen die moeten terugvechten na een ongeval of ziekte.