30/08/16 - 16u27 Bron: Belga

Gianni Meersman verlaat na dit seizoen WorldTour-formatie Etixx-Quick.Step om bij de Franse professionele continentale ploeg Fortuneo-Vital Concept aan de slag te gaan. Daar ondertekende hij een contract voor één seizoen.

De dertigjarige Meersman was de voorbije week nog goed voor twee ritzeges in de Ronde van Spanje. Na enkele mindere jaren zat een nieuw contract er echter niet in bij het team van Patrick Lefevere.