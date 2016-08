Scheldeprijs start komend jaar in Mol als eerbetoon aan afscheidnemende Boonen

Door: redactie

30/08/16 - 15u49 Bron: Belga

Tom Boonen drukt de hand van Scheldeprijs-organisator Piet De Smet © belga.

De Scheldeprijs start op woensdag 5 april in 2017 in Mol en niet in Antwerpen. Dat gebeurt naar aanleiding van het afscheid van Tom Boonen, die volgend seizoen na Parijs-Roubaix een punt zet achter zijn carrière. Eenmalig wordt dan gekoerst van Mol naar Schoten, voor Boonen zijn laatste wedstrijd op Belgische bodem.

Tom Boonen maakte het nieuws vanmiddag zelf bekend, in aanwezigheid van onder meer Wim Van Herreweghe van Flanders Classics, organisator van de koers, en Paul Rotthier, burgemeester van Mol. "Ik was aangenaam verrast toen de vraag kwam", aldus de burgemeester. "Wij zijn heel fier dat we hier de start van de wedstrijd en het afscheid van Tom Boonen, een renner die veel voor ons betekent, mogen vieren. Een speciaal moment voor Mol. Ik herinner me nog goed hoe Tom ons in 2001 al verraste in de Zuidkempense Pijl met een schitterende prestatie. De jaren nadien heeft hij ons nog veel meer plezier geschonken. We kijken er enorm naar uit."



Een en ander moet nog praktisch geregeld worden, het parcours vraagt uiteraard wat aanpassingen. "Er is al veel gesproken uiteraard", aldus Van Herreweghe. "En dat komt zeker allemaal wel goed. Er zal een groot deel over Kempense wegen gereden worden, zo keren ze na 50 km nog eens terug naar Mol. Het is mooi voor Tom om hier in Vlaanderen zo'n afscheid te hebben - in zijn laatste wedstrijd op Belgische bodem."