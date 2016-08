Tim Declercq tekent bij Etixx-Quick.Step

Door: redactie

30/08/16 - 11u01

Tim Declercq © TDW.

Voormalig Belgisch beloftenkampioen Tim Declercq verlaat eind dit seizoen Topsport Vlaanderen-Baloise voor de WorldTour-formatie Etixx-Quick.Step van ploegmanager Patrick Lefevere.

"Dit is een droom die uitkomt", vertelde de 27-jarige Declercq, in het verleden al goed voor plaatsen in de top tien in onder meer de Coppa Bernocchi, Dwars door het Hageland, Schaal Sels en de GP Samyn. "Het is een eer om voor dit team te mogen rijden. We delen een voorliefde voor de kasseien. Ik ben dan ook dankbaar voor deze kans."