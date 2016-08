Door: redactie

30/08/16 - 10u31 Bron: Belga

Fumiyuki Beppu © TDW.

De Japanner Fumiyuki Beppu en de Amerikaan Peter Stetina hebben hun contract bij Trek-Segafredo tot 2018 verlengd, zo maakte de Amerikaanse wielerformatie bekend. De 33-jarige Beppu rijdt al sinds 2014 voor Trek-Segafredo. De 29-jarige Stetina kwam begin dit seizoen over van BMC, nadat hij zijn vorig seizoen in de mist had zien gaan door een zware beenblessure.