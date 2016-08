Rick Zabel verlaat BMC voor Katusha

Door: redactie

30/08/16 - 09u57 Bron: Belga

Rick Zabel. © epa.

De Duitser Rick Zabel verlaat eind dit seizoen de Amerikaanse WorldTour-formatie BMC om bij het Russische Katusha aan de slag te gaan. De 22-jarige Zabel ondertekende er een contract voor twee seizoenen, zo maakte Katusha vandaag bekend.

De zoon van voormalig topsprinter Erik Zabel ligt sinds 2014 bij BMC onder contract en won voor het Amerikaanse team twee profkoersen: een etappe in de Ronde van Trentino in 2014 en een jaar later een rit in de Ronde van Oostenrijk. De voormalige winnaar van de Ronde van Vlaanderen voor beloften reed dit jaar voor de tweede keer op rij de Ronde van Italië uit.