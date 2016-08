Rafal Majka volgt Peter Sagan naar Bora-hansgrohe

Door: redactie

De Pool Rafal Majka rijdt vanaf volgend seizoen voor Bora-hansgrohe. De nummer drie van de wegrit op de afgelopen Olympische Spelen ondertekende een contract voor twee seizoenen bij de Duitse wielerformatie. Dat maakte Bora-hansgrohe vandaag bekend.

De 27-jarige Majka ligt nog onder contract bij Tinkoff, maar dat team houdt op te bestaan. Ook zijn landgenoot Pavel Poljanski maakt de overstap van Tinkoff naar Bora. Eerder kondigde het Duitse team al de komst van de Slovaakse wereldkampioen Peter Sagan aan. In zijn zog volgden nog vier andere Tinkoff-renners: zijn broer Juraj Sagan, landgenoten Michael Kolar en Erik Baska en de Pool Maciej Bodnar.



Bij Bora-hansgrohe zal Majka uitgespeeld worden in de grote wielerronden. Dit jaar kroonde hij zich in de Ronde van Frankrijk voor de tweede keer in zijn carrière tot bergkoning. Eerder won hij in de Tour al in 2014 de bergtrui. "Met Majka hebben we onze eerste renner te pakken die in een grote ronde in de top vijf kan finishen", vertelde teammanager Ralph Denk.



Op de Olympische Spelen leek Majka begin deze maand lange tijd op weg naar goud. De Pool stormde solo op de finish in Rio de Janeiro af, maar werd in de slotkilometers toch nog ingehaald door de Deen Jakob Fuglsang en Greg Van Avermaet. Uiteindelijk was het Van Avermaet die in de daaropvolgende sprint als eerste over de meet kwam en zo olympisch goud veroverde.



Bora-hansgrohe, dat momenteel nog Bora-Argon 18 heet, mikt op een WorldTour-licentie voor komend seizoen. Dankzij de komst van de nieuwe Duitse cosponsor, kranenfabrikant Hansgrohe, zou het team voldoende budget krijgen om aan de WorldTour te kunnen deelnemen.