Patrick Lefevere hekelt "politieke selectie" bondscoach De Weert voor EK wielrennen

Door: Glenn Bogaert

29/08/16 - 21u00

© belga.

Na een succesvol debuut als bondscoach op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro lonkt Kevin De Weert nu al naar het EK wielrennen in Frankrijk. En de ex-renner van Rabobank en Etixx-Quick.Step heeft zijn negen namen al op papier. Alleen is zijn samenstelling serieus in het verkeerde keelgat geschoten bij Patrick Lefevere. Die spreekt van een "politieke selectie".

Als dat geen politieke selectie is. https://t.co/l4V6Gl8cYa — Patrick Lefevere (@PatLefevere) Mon Aug 29 00:00:00 MEST 2016 © photo news.

De EK-wegrit voor profs in het Franse Plumelec gaat door op zaterdag 17 september en de 34-jarige De Weert heeft gekozen voor volgende negen pionnen: Jan Bakelants (AG2R) Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) Philippe Gilbert (BMC) Ben Hermans (BMC) Jens Keukeleire (Orica-BikeExchange) Eliot Lietaer (Topsport Vlaanderen) Gianni Meersman (Etixx-Quick Step) Jelle Vanendert (Lotto-Soudal) en Loïc Vliegen (BMC).



(Te) veel BMC?

Opvallend veel volk van BMC en dat lijkt duidelijk niet naar de zin van Patrick Lefevere, manager van Etixx-Quick.Step en leverancier van amper één renner, met name Gianni Meersman. Niet onlogisch gezien de sterke prestaties van de West-Vlaming in de Vuelta. Bij de reserven wel twee renners uit de ploeg van Tom Boonen, met name Yves Lampaert en Pieter Serry. De 61-jarige Lefevere neemt geen blad voor de mond en spreekt op Twitter van een "politieke selectie".



Geen Greg en Boonen

Het is trouwens voor het eerst dat het profpeloton gaat bikkelen om de Europese titel. Het kampioenschap in kwestie zou aanvankelijk doorgaan in het door een brutale aanslag geteisterde Nice. Plumelec in Bretagne is de alternatieve locatie. Opvallend is de afwezigheid van olympisch kampioen Greg Van Avermaet in de selectie. Ook Tom Boonen is er straks niet bij. In de tijdrit rekent ons land op de kunstjes van Yves Lampaert en Belgisch kampioen tegen de klok Victor Campenaerts, momenteel actief in de Ronde van Spanje.