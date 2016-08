Door: redactie

Wesley Kreder keert terug naar Wanty-Groupe Gobert. Hij tekende een contract voor twee jaar. Dat maakte het Belgische procontinentale team bekend. De 25-jarige Nederlander startte zijn profloopbaan in 2013 bij Vacansoleil-DCM en reed in 2014 al voor Wanty-Groupe Gobert. De voorbije twee seizoenen was hij bij Roompot Oranje onderdak.

Kreder behaalde dit jaar met rit winst in de Ster ZLM Toer (2.1) de tweede profzege uit zijn carrière, in 2012 won hij als stagiar bij Vacansoleil de Ronde van de Vendée (1.1). "Ik ben blij me weer bij Wanty-Groupe Gobert te kunnen voegen in 2017. Ik heb goede herinneringen aan de ploeg", zegt Wesley Kreder op de website van het team.



Manager Jean-François Bourlart is blij de Nederlandse renner weer te mogen verwelkomen. "Hij is een renner die perfect in onze visie past. Hij zal heel nuttig zijn in de sprintvoorbereiding voor Kenny Dehaes en is ook in staat om zijn eigen kans te gaan. Bovendien kan hij zijn mannetje staan in de klassiekers."