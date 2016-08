Toch niet beter een wegcarrière Woutje? "Die vraag zal ik nu weer krijgen, maar keuze al gemaakt"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

De weg of het veld, hij kan het gewoon allebei. Wout van Aert toonde vandaag in de Schaal Sels nog maar eens zijn immense klasse. Binnenkort mag hij die weer etaleren in het veldrijden, maar zou de 21-jarige kroonprins van Herentals toch niet beter de uitdaging van een wegcarrière aangaan? De wereldkampioen cyclocross is duidelijk.

"Ik zal nu weer de vraag krijgen of ik nu niet beter wegrenner zou worden maar ik heb mijn keuze al lang gemaakt. Ik wil de komende weken weer schitteren in mijn regenboogtrui. Dan vat ik mijn veldritseizoen aan. Deze zege doet natuurlijk deugd. Het is een teken dat ik conditioneel klaar ben om in het veld te gaan duiken en daar wil ik weer schitteren", lachte Van Aert.



"Ze kijken meer en meer naar mij"

"In de finale was ik naar Stijn Steels gereden, maar door een misverstand kwam ik in aanraking met hem en reed ik een paar spaken uit mijn voorwiel. Ik werd vlug gedepanneerd door mijn volgwagen en kon snel weer aansluiten en zo mijn weg verderzetten en mijn kansen op de overwinning gaaf houden. Ik wist dat ik in de laatste plaatselijke ronde mijn allerlaatste cartouche moest verschieten en dat deed ik ook. Er wordt de laatste tijd meer en meer naar mij gekeken in de wegkoersen. Ook vandaag werd ik door de kenners naar voren geschoven als topfavoriet. Daarom heb ik zo lang mogelijk gewacht om weg te rijden. Ik wist dat het moest gebeuren op die laatste onverharde strook die op zowat vijf kilometer van de eindmeet lag."

