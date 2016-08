Naesen moet zich in de arm knijpen: "Kan niet geloven dat ik WorldTourkoers heb gewonnen"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

28/08/16 - 17u45 Bron: Belga

© Twitter IAM Cycling.

Bretagne Classic De 25-jarige Oliver Naesen van IAM Cycling keek in de laatste vijftig meters nog eens achteruit en was dan pas zeker dat hij zijn eerste WorldTourzege op zak zou steken. In Plouay hield de kloeke Belg in een sprint voor de overwinning de Italiaan Alberto Bettiol ruim achter zich. En dat is toch een -weliswaar aangename- verrassing.

© photo news.

"Ik kan het nog altijd niet geloven dat ik een WorldTourkoers heb gewonnen. Dit is iets enorm", stelde Oliver Naesen. "Onze ploeg stop eind dit jaar. Gelukkig heb ik al onderdak gevonden. Ik maak in 2017 de overstap naar AG2R-La Mondiale maar elke renner van ons huidig team is nog steeds zeer gemotiveerd. We willen allemaal in schoonheid eindigen, lijkt het wel. Vandaag was de opdracht oorlog te maken. Wel, dat hebben wij dus gedaan. Van bij de start. Het loopt ongelooflijk de laatste tijd voor onze ploeg. Onlangs nog won Jonas Van Genechten een rit in de Ronde van Spanje. Vandaag win ik de Bretagne Classic. Toch een monument. In volle finale sloegen we met vier renners een kloof. Al snel werden we tot drie herleid omdat Alexis Gougeard plots afhaakte. Daarna moest ook Guillaume Martin er nog af. Ik weet dat ik niet traag ben aan de eindmeet en dat is vandaag nogmaals gebleken. Het was mijn eerste deelname aan deze wedstrijd en meteen prijs. Je kan niet beter dromen."

