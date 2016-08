Van Aert helemaal klaar voor het nieuwe veldritseizoen na soloslim in Schaals Sels

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Wout van Aert heeft met een razend knappe solo van 5 kilometer de 91ste editie van de Schaal Sels op zijn conto gezet. De wereldkampioen veldrijden haalde het op de Bredabaan van Merksem netjes afgescheiden en lijkt het komende veldritseizoen aan te snijden met een heuse topconditie.

De veldrijder voelde zich duidelijk in zijn sas op de kasseistroken en de onverharde wegen en kwam op de Bredabaan in Merksem solo over de streep. Even later pakte Timothy Dupont (Veranda's Willems) de tweede plaats, Stijn Steels (Topsport Vlaanderen-Baloise) werd derde. De 21-jarige Van Aert volgt op de erelijst Robin Stenuit op. Voor Van Aert, die in volle voorbereiding zit op het veldritseizoen, was het na Belsele, de proloog in de Ronde van België en het dernycriterium in Deurne al de derde zege dit jaar op de weg.



Kopgroep van 10 op pad

Na zowat 10 kilometer koers vormde zich een kopgroep met acht renners. Dat waren Frederik Veuchelen, Dries De Bondt, Jake Kelly, Jacob Scott, Michael Reihs, Robbie van Bakel, Philipp Walsleben en Josef Cerny. Na een lange achtervolging vonden ook Wesley Kreder en Brian van Goethem aansluiting voorin. De tien leiders boekten evenwel nooit meer dan 2'30" op het peloton.