Niet olympisch kampioen Greg, wel boezemvriend Oliver Naesen pakt bloemen in Bretagne Classic

Door: Glenn Bogaert

28/08/16 - 17u06

© photo news.

Greg Van Avermaet was zo gebrand op een prachtzege in zijn eerste koers na die historische olympische titel in Rio de Janeiro, maar de 31-jarige Waaslander heeft het in Plouay niet gehaald. Tot zover het enige slechte nieuws want wie heeft er wel gewonnen? Zijn boezemvriend Oliver Naesen van IAM Cycling. Onze landgenoot die in juli uitstekend debuteerde in de Tour troefde in een sprintje met twee de Italiaan Alberto Bettiol van Cannondale af. Een mooi succes voor de ploeg van Rik Verbrugghe, die straks uit het peloton verdwijnt.