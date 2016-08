Slotrit voor Powless, eindzege voor Gaudu

Door: redactie

27/08/16

Ronde van Toekomst Neilson Powless heeft de slotrit gewonnen in de Ronde van de Toekomst. De Amerikaan toonde zich over 72 km van Saint-Michel-de-Maurienne naar Saint-Sorlin-d'Arves de sterkste bergop en haalde het voor de Australiër Lucas Hamilton en de Fransman David Gaudu, die de eindzege pakt. Harm Vanhoucke werd slechts 22e en tuimelde van een vierde naar een negende plaats in het klassement, op 6:39 van de eindwinnaar.

Net zoals in de eerste dagen van de Ronde van de Toekomst werd er meteen gekoerst van bij de start. Drie renners kozen voor een vroege vlucht: Egan Bernal, Daniel Martinez en Neilson Powless. Bernal, vierde in de stand op 2:14 van leider Gaudu, keek niet om en op de top van La Toussuire telde hij samen met zijn medevluchters drie minuten voorsprong, goed voor de gele trui.



Maar de Fransman gaf niet op en liet zijn landgenoten stevig achtervolgen. De bonus zakte naar anderhalve minuut aan de voet van de Col de la Croix de Fer, de slotklim, en het was Bernal zelf die zijn medevluchters niet meer kon volgen en dus vroegtijdig zijn kruit had verschoten. Pech voor de Colombiaan, een gelukje voor de Fransman Gaudu die op die klim als enige kon reageren op een aanval van Ravasi, de tweede in de stand.



Het duo bleef niet lang alleen, enkele andere renners keerden nog terug, maar de strijd om het eindklassement leek in zijn plooi te vallen. Twee renners sprongen nog weg, op zoek naar Powless, maar tevergeefs, hij soleerde naar de zege, Hamilton en Gaudu kwamen tekort om hem bij te benen. De Fransman pakte wel de eindzege, nadat hij eerder ook de zesde rit naar Tignes had gewonnen in de Franse rittenkoers.



De negentienjarige Gaudu maakte dus zijn favorietenrol waar en schrijft de Ronde van de Toekomst op zijn naam. Eerder dit jaar won hij ook al het eindklassement en een rit in de Vredeskoers voor beloften. Hij volgt op de erelijst de Spanjaard Marc Soler op.