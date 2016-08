Dagwinst voor spurtbom Colbrelli, eindzege voor oude rot Chavanel

Door: redactie

Poitou-Charentes Sonny Colbrelli (Bardiani-CSF) heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Poitou-Charentes (cat. 2.1) gewonnen. De 26-jarige Italiaan toonde zich na 171,3 kilometer van Thouars naar Poitiers de snelste in de sprint, voor de Brit Ben Swift en de Fransman Romain Feillu. Met Maxime Vantomme (4e), Tom Van Asbroeck (6e) en Thomas Sprengers (8e) eindigden drie Belgen in de top tien.

De 37-jarige Fransman Sylvain Chavanel (Direct Energie), donderdag tijdritwinnaar, is de eindwinnaar van de Franse rittenkoers. Hij heeft dertig seconden voor op de Nederlander Wilco Kelderman en de Portugees Nelson Oliveira. Sep Vanmarcke is als negende op 1:12 beste Belg.



Al vroeg in de wedstrijd vormde zich een kopgroep met acht renners: Julien Bérard, Luke Rowe, Thomas Vaubourzeix, Enrico Barbin, Yonder Godoy, Pierre Gouault, Thibault Ferasse en onze landgenoot Sander Helven. Hun voorsprong liep vrij snel op tot op tot 4:30, waarna het peloton, met Direct Energie op kop voor leider Chavanel, het welletjes achtte.



Onderweg verzekerde Sander Helven zich van de punten voor de bergtrui en kilometer na kilometer zakte de bonus van de koplopers. Op 10 kilometer van het einde werden de laatste vluchters gegrepen en begon de voorbereiding op de sprint. Gianni Moscon koos nog voor een late uitval op drie kilometer van de finish, maar die lag uiteindelijk 200 meter te ver voor de Italiaan, onlangs eindwinnaar van de Arctic Race of Norway. In de sprint toonde Colbrelli zich de snelste, goed voor zijn vierde zege van het seizoen, na de GP Lugano (1.BC) en twee ritten in de ronde van de Limousin (2.1).



Chavanel is voor de vierde keer de eindlaureaat. Ook in 2005, 2006 en 2014 prijkt zijn naam op de erelijst. Dit jaar zit Chavanel aan drie zeges. In februari won hij een rit in de Ster van Bessèges.