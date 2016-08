Trek-Segafredo versterkt zich met tijdritspecialist Mathias Brändle

Door: redactie

26/08/16 - 18u51 Bron: Belga

Matthias Brändle. © TDW.

Matthias Brändle heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij Trek-Segafredo. De Oostenrijkse renner is een specialist in het tijdrijden, een discipline waar fietssponsor Trek veel belang aan hecht en verder in wil specialiseren, zeker nu olympisch kampioen tijdrijden Fabian Cancellara eind dit seizoen met pensioen gaat.

De 26-jarige Brändle, momenteel aan de slag bij IAM Cycling dat er eind dit seizoen mee ophoudt, kroonde zich al vier keer tot nationaal kampioen in het tijdrijden in 2009, 2013, 2014 en 2016 en was ook een tijdlang houder van het werelduurrecord, in oktober 2014 waarna Rohan Dennis onder zijn tijd dook in februari 2015.



"Ik ben heel blij met mijn transfer naar deze ploeg", laat hij weten in een persbericht van zijn nieuwe team, "ze hebben hoog gekwalificeerde trainers, vooral in het tijdrijden en ik kijk er echt naar uit om met hen samen te werken. Ik wil dat record ooit eens terugpakken, maar eerst focus ik mij op mijn integratie in de ploeg. Ik wil ook een goede teamspeler zijn voor mijn kopmannen. En ik blijf dromen, ik wil me verder ontwikkelen en wie weet win ik ooit wel eens de proloog in de Tour de France?"