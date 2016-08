Nederlander Pim Ligthart verlaat Belgische Lottoploeg na drie jaar trouwe dienst

Bewerkt door: Glenn Bogaert

26/08/16 - 17u00 Bron: Belga

© TDW.

Roompot-Oranje Peloton heeft Pim Ligthart voor volgend seizoen vastgelegd. Dat maakte de Nederlandse procontinentale formatie vandaag bekend. De 28-jarige Nederlander komt over van Lotto Soudal. Na drie jaar in Belgische dienst kan hij bij Roompot vaker zijn eigen kans gaan.

"In dat opzicht is dit een heel bewuste keuze. Ik wil graag kijken wat erin zit als ik een groot gedeelte van het seizoen als kopman kan starten. Dat is een uitdaging die ik graag nog eens wilde aangaan. Zeker nu ik in de sterkste jaren van mijn carrière zit. Ik denk dat ik via deze puur Nederlandse ploeg een volgende stap kan zetten", licht Ligthart zijn overstap toe.



"Renner naar ons hart"

Ploegleider Jean-Paul van Poppel sprak van een belangrijke aanwinst. "Wij halen met Pim een renner naar ons hart binnen. Een aanvaller pur sang die bovendien al weer ruim zes jaar ervaring piop het hoogste profniveau heeft."



Nederlands kampioen

Ligthart heeft vijf profzeges op zijn palmares. In 2011 werd hij Nederlands kampioen en won hij de Hel van het Mergelland (1.1), in 2013 won hij een rit in de Ster ZLM Toer (2.1), in 2015 de Grand Prix la Marseillaise (1.1) en een etappe in de Ronde van Andalusië (2.1).