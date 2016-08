Australiër Nick Schultz heerst in koninginnenrit Ronde van de Toekomst

Bewerkt door: Glenn Bogaert

26/08/16 - 16u40 Bron: Belga

© Twitter.

De koninginnenrit in de Ronde van de Toekomst werd vandaag een prooi voor Nick Schultz. De Australische renner soleerde op Valmeinier naar de zege en hield 1'21" voorsprong op de Fransman David Gaudu, die de leiderstrui overneemt van de Colombiaan John Anderson Rodriguez. De Australiër Jai Hindley finishte als derde op 1'26". Eerste Belg werd Harm Vanhoucke op de negende stek. Hij behoudt ook zijn vierde plaats in het klassement.

Op de eerste beklimming van de dag, de Col de l'Iseran, probeerden drie renners weg te rijden uit het peloton met favorieten: Tao Geoghegan Hart, Neilson Powless en ook onze landgenoot Harm Vanhoucke. Maar het peloton gaf zijn zegen niet en alles kwam weer bij elkaar, althans toch een kransje met favorieten.



Australische klimmersbenen

Een groepje met minder grote namen slaagde er wel in om weg te rijden en pakte vier minuten, maar alles zou uiteindelijk te herdoen zijn op de slotklim. Daar etaleerde de 21-jarige Schultz zijn klimmersbenen. Hij reed bijna 10 km lang alleen op kop.



Gaudu nieuwe leider

In de groep met favorieten probeerden David Gaudu, Egan Arley Bernal en Edward Ravasi de kloof nog te dichten, maar zonder succes. Gaudu deed wel een goede zaak voor het klassement en is de nieuwe leider met 21 seconden voorsprong op de Italiaan Ravasi en 1'20" op de Amerikaan Adrien Costa.



De Ronde van de Toekomst eindigt morgen. Vorig jaar kroonde de Spanjaard Marc Soler zich tot eindwinnaar.