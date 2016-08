Ploeg van Sep Vanmarcke haalt Nederlandse Tourrevelatie binnen

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Stef Clement keer terug in Nederlandse dienst. De 33-jarige hardrijder heeft voor twee jaar getekend bij LottoNL-Jumbo. Daar moet hij de komende jaren knechten voor de mannen die het algemeen klassement in de grote rondes viseren, denk maar aan Steven Kruijswijk en Robert Gesink.

Clement werd afgelopen zomer onverwacht edoch razend knap achttiende in de Tour, waarin hij opviel door zijn aanvallende koersstijl in de bergetappes. De routinier, die volgende maand 34 wordt, komt nu nog uit voor het Zwitserse IAM Cycling. Die ploeg houdt straks op te bestaan. Clement staat bekend als een goed tijdrijder, maar kan ook een aardig eindje bergop fietsen.



"Goed moment voor terugkeer"

In het verleden reed de Nederlandse tempobeul al voor de Rabobank-ploeg, een van de voorlopers van LottoNL. Na een matig voorjaar kreeg Clement in mei, toen hij met een gebroken sleutelbeen op een berg zat tijdens een hoogtestage, te horen dat IAM aan het eind van het seizoen zou stoppen. "Ik ben sinds dat moment aan mezelf blijven werken. Ik ben ook naar IAM gegaan om mezelf als mens en als wielrenner te ontwikkelen. Dit is een goed moment om terug te keren op de plek waar ik het liefst wil zijn", zo zegt Clement op de site van het wielerteam.



Eerder ook al Van den Broeck

Ploegleider Nico Verhoeven is blij met de terugkeer van Clement. "Hij heeft laten zien waar hij toe in staat is in de Dauphiné, de Tour de France en de Arctic Race", zegt Verhoeven. "Hij koerst op een hoog niveau en kan een belangrijke factor in ons team worden voor de grote rondes. Kruijswijk ondersteunen in de Giro is een doel voor Stef. We worden steeds sterker met Clement en Van den Broeck."